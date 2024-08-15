الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الاربعاء إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوتي على مواقعه في جبهة المطار القديم غربي تعز.

ولقي عنصران من مليشيا الحوثي مصرعهما، بنيران القوات الحكومية في غرب تعز، حسبما ذكرت مصادر عسكرية ميدانية، الخميس 15 أغسطس 2024.

ووفقا للمصادر، فإن محاولة التسلل نتج عنها مصرع اثنين من عناصر المليشيا المتسللة بنيران القوات الحكومية التي نجحت في إحباط التسلل.