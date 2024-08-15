الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن بيان لواشنطن حول استيلاء الحوثيون على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي كشف التفاصيل الكاملة لما حصل في معارك كورسك وما نعرفه عن التوغل الأوكراني في روسيا الهولندي المثير للجدل يعود الظهور من جديد ويبشر بزلزال في هذا اليوم.. وعالم شهير يرد روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً… سياسيات عاريات وصور مسيئة إسرائيل تعلن تحطم طائرة حربية في البحر وتكشف الأسباب
أعلن الجيش الوطني، الاربعاء إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوتي على مواقعه في جبهة المطار القديم غربي تعز.
ولقي عنصران من مليشيا الحوثي مصرعهما، بنيران القوات الحكومية في غرب تعز، حسبما ذكرت مصادر عسكرية ميدانية، الخميس 15 أغسطس 2024.
ووفقا للمصادر، فإن محاولة التسلل نتج عنها مصرع اثنين من عناصر المليشيا المتسللة بنيران القوات الحكومية التي نجحت في إحباط التسلل.