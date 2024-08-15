الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن بيان لواشنطن حول استيلاء الحوثيون على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي كشف التفاصيل الكاملة لما حصل في معارك كورسك وما نعرفه عن التوغل الأوكراني في روسيا الهولندي المثير للجدل يعود الظهور من جديد ويبشر بزلزال في هذا اليوم.. وعالم شهير يرد روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً… سياسيات عاريات وصور مسيئة إسرائيل تعلن تحطم طائرة حربية في البحر وتكشف الأسباب
في تمرد جديد لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات اعلن المجلس رفضه ما وصفها عمل الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال الانتقالي في بيان صادر عن اجتماع لقيادات ما تسمي بالجمعية الوطنية، أنه سيواصل منع الأنشطة والفعاليات والأنشطة الحزبية والحكومية في عدن.
وكان الانتقالي اوعز قبل يومين لعدد من عناصره، باقتحام فعالية في عدن بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمتها وزارة الشباب والرياضة، حيث افشلوا الفعالية وقاموا بطرد المشاركين، رافعين اعلام الانفصال.
وهاجمت وزارة الشباب بشدة العناصر التي قامت بهذا الفعل ووصفتهم بالغوغاء، مؤكدة ان الفعالية مستقلة ولا تمثل اي طرف.