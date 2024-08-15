الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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في تمرد جديد لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات اعلن المجلس رفضه ما وصفها عمل الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال الانتقالي في بيان صادر عن اجتماع لقيادات ما تسمي بالجمعية الوطنية، أنه سيواصل منع الأنشطة والفعاليات والأنشطة الحزبية والحكومية في عدن.

وكان الانتقالي اوعز قبل يومين لعدد من عناصره، باقتحام فعالية في عدن بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمتها وزارة الشباب والرياضة، حيث افشلوا الفعالية وقاموا بطرد المشاركين، رافعين اعلام الانفصال.

وهاجمت وزارة الشباب بشدة العناصر التي قامت بهذا الفعل ووصفتهم بالغوغاء، مؤكدة ان الفعالية مستقلة ولا تمثل اي طرف.