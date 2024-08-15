الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن بيان لواشنطن حول استيلاء الحوثيون على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي كشف التفاصيل الكاملة لما حصل في معارك كورسك وما نعرفه عن التوغل الأوكراني في روسيا الهولندي المثير للجدل يعود الظهور من جديد ويبشر بزلزال في هذا اليوم.. وعالم شهير يرد روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً… سياسيات عاريات وصور مسيئة إسرائيل تعلن تحطم طائرة حربية في البحر وتكشف الأسباب
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس، بتوقيت اليمن، العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، جلسة بشأن اليمن.
وفي الجلسة سيكون هناك إحاطة مفتوحة للمبعوث الأممي، تليها مشاورات مغلقة، لبحث التطورات الأخيرة في اليمن، بما فيها الجهود القائمة على تشجيع الأطراف لتنفيذ التدابير التي تم الاتفاق عليها لخفض حدة التصعيد الاقتصادي، وإمكانية استخدام زخم هذه العملية لإعادة التركيز على عملية سياسية أوسع
ويبحث المجلس اليوم الخميس، مستجدات جهود إحياء الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لعملية السلام في اليمن، والتي لا تزال مجمدة منذ عدة أشهر في ظل استمرار هجمات الحوثيين على ممرات الملاحة الدولية، وتداعيات التوترات الإقليمية على البلاد.