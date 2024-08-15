تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس، بتوقيت اليمن، العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، جلسة بشأن اليمن.

وفي الجلسة سيكون هناك إحاطة مفتوحة للمبعوث الأممي، تليها مشاورات مغلقة، لبحث التطورات الأخيرة في اليمن، بما فيها الجهود القائمة على تشجيع الأطراف لتنفيذ التدابير التي تم الاتفاق عليها لخفض حدة التصعيد الاقتصادي، وإمكانية استخدام زخم هذه العملية لإعادة التركيز على عملية سياسية أوسع

ويبحث المجلس اليوم الخميس، مستجدات جهود إحياء الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لعملية السلام في اليمن، والتي لا تزال مجمدة منذ عدة أشهر في ظل استمرار هجمات الحوثيين على ممرات الملاحة الدولية، وتداعيات التوترات الإقليمية على البلاد.