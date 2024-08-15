موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 208

بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في موسكو مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول أليكسندر فاسيلفتش فؤمين، تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، والمجالات التعليمية والتقنية العسكرية وتبادل الخبرات، وفق وكالة سبأ.

ولفت الفريق الداعري، الى تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها للسلام والتسبب بعسكرة البحر الأحمر باعتداءاتها على السفن وطرق الملاحة الدولية..

واكد ان تحقيق السلام وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة يتمثل بدعم الحكومة وقواتها المسلحة لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

وأشار وزير الدفاع، الى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين منذ قرابة قرن وما يربطهما من تعاون مشترك في مختلف المجالات..لافتاً إلى ما تقدمه روسيا في مجالات التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة اليمنية.

من جانبه، اكد نائب وزير الدفاع الروسي، اهمية توسيع الشراكات والتعاون بين البلدين الصديقين.