غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشفت غوغل عن هاتف Pixel 9 Pro Fold الذي حصل على تصميم مميز وتقنيات متطورة.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء وفق معيار IPX8، أبعاده (155.2/150.2/5.1) ملم، ووزنه 257 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته الأساسية المرنة جاءت من نوع Foldable LTPO OLED، مقاس 8 بوصة، دقة عرضها (2076/2152) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2700 شمعة/م تقريبا.

أما شاشته الخارجية فجاءت من نوع OLED، مقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2424/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وسطوعها يعادل 1800 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Google Tensor G4 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+10.8+10.5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 10 ميغابيكسل.

وزوّدته غوغل بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4650 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 21 واط، ويمكن شحن البطارية بشاحن لاسلكي باستطاعة 7.5 واط