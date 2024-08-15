روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً… سياسيات عاريات وصور مسيئة

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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طوفان من الصور المريبة والمسيئة أحياناً شهدها العديد من مستخدمي منصة إكس على مدى الساعات الماضية، إثر إطلاق النسخة الأحدث من روبوت الدردشة غروك الخاص بالملياردير الشهير إيلون ماسك.

فمنذ يوم أمس الأربعاء، ظهرت النسخة الأحدث من برنامج الدردشة الآلي Grok الخاص بـمنصة إكس لأول مرة، محملة بأداة جديدة لتوليد الصور.

إلا أن خطورة تلك النسخة سرعان ما تفجرت، بعد أن طفت العديد من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي. فقد أظهرت تلك الصور الغريبة والمسيئة شخصيات سياسية ومشاهير في أوضاع مريبة.

إذ انتشرت على سبيل المثال صور للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقود طائرة نحو مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى صور للمغنية الأميركية العالمية تايلور سويفت والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركي كامالا هاريس وانائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز عتاريات أو بالملابس الداخلية.

فغروك وعلى عكس ChatGPT من OpenAI يمكنه إنتاج مجموعة متنوعة من الصور التي حظرتها أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالمعلومات الخاطئة وإساءة الاستخدام.

فلا يمكن على سبيل المثال لتشات جي بي تي أن ينشء لك صوراً لممثلة أو مشهورة عارية أو لناشطة أو مسؤولة سياسية بالملابس الداخلية، وفق ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية