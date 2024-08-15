إسرائيل تعلن تحطم طائرة حربية في البحر وتكشف الأسباب

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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، الأربعاء، تحطم طائرة للجيش في البحر، جراء خلل فني قبالة وسط إسرائيل.
وقالت واوية عبر منصة "إكس"، إن الطائرة سقطت بالمنطقة البحرية قبالة ساحل بلماحيم، مشيرة إلى أنه جرى جمع حطام الطائرة من قبل الجيش.
وأضافت أن الحادث قيد التحقيق