نشاط التكرير بالشرق الأوسط.. أهم أسباب زيادة كميات المنتجات النفطية المكررة

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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شهد أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية تحسناً طفيفاً فى الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافى العالمية بنحو 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 79.1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 1.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول 2024 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير في هذا السياق، ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2024 ، بنحو 520 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 44 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع نشاط مصافي التكرير في دول الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بلغ حوالي 310 ألف برميل يوميا ، تزامناً مع تباطؤ أعمال صيانة المصافي في شهر مارس، وبدء تشغيل مصفاة الدقم العمانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 230 ألف برميل يوميا في شهر يناير 2024، ووصول مصفاة الزور الكويتية إلى طاقتها القصوى البالغة 615 ألف برميل يوميا خلال شهر فبراير 2024 بعد بدء العمليات التجارية في شهر نوفمبر 2022 مما ساهم في ارتفاع صادرات الديزل من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا - لا سيما من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وفقاً لتقرير S&P Global الذي أشار إلى أن متوسط تلك الصادرات قد بلغ 374 ألف برميل يوميا في فبراير 2024، وهو أعلى مستوى له في شهرين، مقارنة بنحو 318 ألف برميل يوميا في يناير.

وذكر التقرير، حيث ارتفعت شحنات دولة الكويت بأكثر من الضعف لتصل إلى متوسط 114 ألف برميل يوميا في مارس 2024 مقارنة بنحو 55 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للديزل إلى أوروبا في فبراير بواقع 192 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 169 ألف برميل يوميا في شهر يناير.

وأضاف التقرير، كما تضاعفت صادرات سلطنة عمان من الديزل إلى أوروبا في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير 2024 ، الذي شهد قيام جمهورية مصر العربية بشحن الديزل إلى أوروبا للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2023 ،ويأتي ذلك على الرغم من أن أكثر من 1 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير في دول الشرق الأوسط كانت متوقفة خلال شهر فبراير 2024 بسبب أعمال الصيانة الدورية.