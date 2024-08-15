الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عملية ضد الحوثيين

الخميس 15 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق اليوم الاربعاء، تدمير زورقين لجماعة الحوثي الارهابية في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة إكس: "خلال الساعات الـ 24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

واعتبرت أن "الزورقين شكلا تهديدًا واضحًا ومباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وحتى الان لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي الارهابية حول البيان الأمريكي.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.