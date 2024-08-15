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طُرد مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، خلال مباراة فريقه مع نظيره التعاون، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.
ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، تلقى بروزوفيتش بطاقة حمراء بعد ركله لقدم لاعب المنافس.
واعترض متوسط الميدان الكرواتي على قرار حكم الساحة، الإيطالي دافيدي ماسا، ثم انتابه غضب عارم وركل زجاجة المياه عند خروجه من المستطيل الأخضر.
في حين شوهد زميل مارسيلو بروزوفيتش، كريستيانو رونالدو، وهو يهز برأسه خلال جلوسه على دكة البدلاء، إذ لم يكن راضيًا عن الطرد.
وفاز فريق "العالمي" على منافسه التعاون بهدفين دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية، التي سيغيب عنها بروزوفيتش بداعي الإيقاف.