تفاصيل صفقة السلاح الأمريكية الإسرائيلية وموعد التسليم

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مسؤول أمريكي أن حجم المساعدات والمبيعات العسكرية الأمريكية التي تمت الموافقة على تسليمها إلى إسرائيل في صفقة السلاح الأخيرة بلغت أكثر من 50 مليارا و500 مليون دولار، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح المسؤول أن 20 ملياراً من المبيعات صادقت عليها الإدارة الأمريكية في الساعات الماضية، شملت 50 مقاتلة حربية من الجيل الأخير للطائرات “أف-15” ″، التي توصف بأنها “ملكة الأجواء”، وهي مقاتلة متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، وهي اعتراضيه هجومية.

ويملك هذا النوع من المقاتلات أنظمة إلكترونية وأنظمة تحكم وأسلحة تمكنها من تتبع ومهاجمة طائرات العدو في أثناء العمل في المجال الجوي، إضافة إلى قدرتها الفائقة على المناورة والتسارع من خلال الخصائص التقنية التي تتميز بها.

كما تشمل الصفقة صواريخ جوّ- جوّ من نوع “آمرامرز” وذخيرة مدفعية للدبابات الإسرائيلية عيار 120 ملم فضلاً عن عدد من الآليات العسكرية التكتيكية وصواريخ “أمرام” المضادة للطائرات ومدافع هاون شديدة الانفجار.

وأكد المسؤول أنه تم إخطار الكونغرس بقرار بيع الأسلحة لإسرائيل.

من المتوقع أن يتم تسليم المركبات التكتيكية ونحو 50 ألف خرطوشة هاون ابتداء من عام 2026.

وفي عام 2027، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل أكثر من 32 ألف خرطوشة ذخيرة للدبابات عيار 120 ملم.

وفي عام 2029، من المتوقع أن يبدأ وصول ما يقرب من 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15، إلى جانب الإمدادات اللازمة لتعديل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، في عام 2029، وهي الإمدادات التي ستتكلف نحو 18.82 مليار دولار.

وليس من الواضح، متى ستصل صواريخ أمرام المضادة للطائرات، لكن وزارة الخارجية قالت -في بيان صحفي- إنه “سيتم الحصول عليها من إنتاج جديد”.