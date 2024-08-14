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عاجل البنك المركزي بعدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية القديمة الغير الصالحة للتداول

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024م، بدء عملية إتلاف للأوراق النقدية المحلية غير الصالحة للتداول، من جميع الفئات، حيث من المقرر أن تتم عملية الإتلاف للأوراق النقدية المهترئة بجميع فئاتها وفق جدول زمني محدد.

وتعد عملية إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول، الأولى من نوعها منذ قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016، بعد إدخال نظام آلي حديث.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على سلامة النظام المالي والنقدي، وحماية العملة الوطنية وتعزيز استقرارها.

 
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