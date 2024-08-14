قرابة 6 ألف جريمة وانتهاك لمليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة الجوف خلال 6 أشهر

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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رصدت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف 5963 انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بحق المواطنين في المناطق التي تحت سيطرتها بالمحافظة خلال الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2024م.

وتوزعت الانتهاكات بين القتل المباشر والاصابة والقتل بالالغام والاخفاء والتهجير القسري والحصار والجبايات وغيرها.

وذكر التقرير الحقوقي " اطلع عليه موقع مارب برس " ارتكاب المليشيا 30 حالة قتل واصابة لمدنيين بينها 12 حالة قتل مباشر و 9 حالات قتل بالالغام واصابة 9 آخرين خلال فترة التقرير.

ورصد التقرير حدوث 25 حالة اخفاء قسري لمواطنين من ابناء محافظة الجوف واتلاف 25 مركبة بالرصاص المباشر أو الالغام.

كما أورد التقرير تعرض المواطنين لحملات عسكرية في الحزم والخلق وفرض حصار خانق من قبل المليشيا الحوثية وماصاحبه من ترويع للأطفال والنساء.

وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لعدد 5900 أسرة وفرض الجبايات والتلاعب بالاسعار والتعسفات في النقاط التابعة لمليشيا الحوثي.

وطالب وكيل محافظة الجوف رئيس لجنة الحقوق والإعلام الدكتور صالح جماله المنظمات الدولية والمحلية المختصة بحقوق الإنسان ادانة الانتهاكات الحوثية بحق ابناء الجوف وممارسة الضغوط لايقاقها.

وأوضح جماله أن الالغام التي تحصد أرواح المدنيين في محافظة الجوف وزرعتها المليشيا في وقت سابق وهي تعرف اماكنها لم تقم بأي خطوة لنزعها رغم استلامها منح خارجية تحت هذا المسمى، ما يعد دليلا على الاستهتار بارواح المواطنين بالجوف.