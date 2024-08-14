بطلب من الجزائر.. جلسة طارئة في مجلس الأمن حول غزة

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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عقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة طارئة، بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في حي الدرج، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وإصابة العديد وفقًا لمصادر فلسطينية.

وقالت مديرة قسم التمويل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن "إن العنف المتواصل أدى إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين، مع وجود 10 آلاف شخص مفقود تحت الأنقاض".

وأضافت ليزا دوتن "أن أكثر من 60 بالمائة من المباني السكنية و65 بالمائة من شبكة الطرق قد تضررت أو دُمرت، وأن أوامر الإخلاء المتكررة تزيد معاناة المدنيين، الذين يُقتلون أو يُصابون في المناطق التي يُقال إنها آمنة".

ودعت إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة.