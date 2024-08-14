ضبط شبكة تهريب مهاجرين أفارقة في محافظة المهرة الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي الفائز من مواجهة النصر والتعاون الشرعية توجه دعوة عاجلة لبعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بماذا ستسهم مذكرة التفاهم التي وافقت عليها السعودية مع اليمن؟ اتفاق مع أمريكا يسمح بترحيل 28 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو.. تفاصيل القوات الأمريكية تعلن تدمير زورقين في البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في الضفة الغربية أوكرانيا يعلن استمرار التقدم و السيطرة على 74 بلدة داخل روسيا… تفاصيل آخر التطورات ظهور تقرحات الفم وتساقط الشعر.. علامات تحذيرية لنقص هذه الفيتامينات وداعا للسرطان.. عشبة صغيرة ومتوفرة في الأراضي الزراعية بكثرة تقضي على الورم الخبيث تماما
أعلنت وزارة الداخلية ضبط شبكة لتهريب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من عدة محافظات في اليمن إلى محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.
وقال نائب مدير أمن شحن ومدير البحث الجنائي رشيد الصلاحي، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 4 أشخاص من الجنسية اليمنية أثناء محاولة تهريبيهم 37 إثيوبيا على متن 4 حافلات.
وأشار موقع الوزارة إلى أنه تم إحالة المضبوطين من السائقين والمهاجرين إلى النيابة العامة في مديرية شحن، لاستكمال الإجراءات تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وقبل أيام، كشف تقرير أممي عن تعرض اللاجئين الأفارقة لشتى صنوف الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن المليشيا رحلت آلاف المهاجرين الأفارقة نحو مدينة عدن من مناطق خاضعة لسيطرتها في صنعاء وصعدة.
وأشار التقرير إلى وفاة وفقد 1860 مهاجرا على طول الطريق من القرن الأفريقي إلى اليمن، خلال العام الحالي.
كما أكد أن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز وصنوف الانتهاكات قبل إجبارهم على الرحيل باتجاه مناطق سيطرة الحكومة.
وتحدث عن زيادة عدد المهاجرين الأفارقة، الذين يتم ترحيلهم بالقوة إلى عدن، وهي المناطق التي يوجد فيها نحو 5 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 14 ألف شخص في 3 محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة، منهم 5 آلاف في عدن، و4.500 في مأرب، ومثلهم في شبوة.
وقال إن هؤلاء بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وينتظرون رحلات عودة آمنة إلى بلدانهم.
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يخيرون المهاجرين بين الانخراط في صفوفهم للقتال أو ترحيلهم قسرا إلى مناطق سيطرة الحكومة.