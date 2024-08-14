ضبط شبكة تهريب مهاجرين أفارقة في محافظة المهرة الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي الفائز من مواجهة النصر والتعاون الشرعية توجه دعوة عاجلة لبعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بماذا ستسهم مذكرة التفاهم التي وافقت عليها السعودية مع اليمن؟ اتفاق مع أمريكا يسمح بترحيل 28 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو.. تفاصيل القوات الأمريكية تعلن تدمير زورقين في البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في الضفة الغربية أوكرانيا يعلن استمرار التقدم و السيطرة على 74 بلدة داخل روسيا… تفاصيل آخر التطورات ظهور تقرحات الفم وتساقط الشعر.. علامات تحذيرية لنقص هذه الفيتامينات وداعا للسرطان.. عشبة صغيرة ومتوفرة في الأراضي الزراعية بكثرة تقضي على الورم الخبيث تماما
تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس السوبر لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بأربعة اهداف مقابل هدف بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.
وتقدم الاهلي عن طريق مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66، ليدرك الهلال التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لتحتكم المباراة الى ركلات الترجيح.
ويلتقي الهلال في المباراة النهائية السبت المقبل، مع الفائز من مباراة نصف النهائي التي ستجمع، اليوم الاربعاء، النصر والتعاون الساعة السابعة والربع مساء.