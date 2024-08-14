الهلال ينتظر في نهائي كأس السوبر السعودي الفائز من مواجهة النصر والتعاون

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس السوبر لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بأربعة اهداف مقابل هدف بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقدم الاهلي عن طريق مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 66، ليدرك الهلال التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لتحتكم المباراة الى ركلات الترجيح.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية السبت المقبل، مع الفائز من مباراة نصف النهائي التي ستجمع، اليوم الاربعاء، النصر والتعاون الساعة السابعة والربع مساء.