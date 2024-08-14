بماذا ستسهم مذكرة التفاهم التي وافقت عليها السعودية مع اليمن؟

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت وكالة واس الرسمية، أن مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، محمد بن سلمان.

ووفق الوكالة، ستسهم الاتفاقية "في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها".