آخر الاخبار

القوات الأمريكية تعلن تدمير زورقين في البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية في الضفة الغربية أوكرانيا يعلن استمرار التقدم و السيطرة على 74 بلدة داخل روسيا… تفاصيل آخر التطورات ظهور تقرحات الفم وتساقط الشعر.. علامات تحذيرية لنقص هذه الفيتامينات وداعا للسرطان.. عشبة صغيرة ومتوفرة في الأراضي الزراعية بكثرة تقضي على الورم الخبيث تماما صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار بين لإسرائيل وأمريكا الكشف عن صفقة اسلحة ضخمة بين السعودية وأمريكا ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد

القوات الأمريكية تعلن تدمير زورقين في البحر الأحمر

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 174

 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، تدمير زورقين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة إكس: "خلال الساعات الـ 24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

واعتبرت أن "الزورقين شكلا تهديدًا واضحًا ومباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة

إقراء أيضاً
ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير
الشرعية توجه طلباً عاجلاً لـ المجتمع الدولي بشأن موظفي العمل الانساني المختطفين
ثلثي الوزراء من سلالة سيد الحوثيين .. لماذا وقع اختيار المليشيات على الرهوي لـ تش
الرئاسي يعلن إفشال الحوثيين جهود السلام الجارية
الشرعية تعلن استكمال تركيب محطة أرصاد جوية جديدة نصبتها في أحد مطاراتها الدولية
رسميا .. الاعلان عن مؤتمر مأرب الجامع بحضور واسع للقوى السياسية والمجتمعية - اش
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول