القوات الأمريكية تعلن تدمير زورقين في البحر الأحمر

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، تدمير زورقين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة إكس: "خلال الساعات الـ 24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

واعتبرت أن "الزورقين شكلا تهديدًا واضحًا ومباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة