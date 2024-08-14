آخر الاخبار

صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار بين لإسرائيل وأمريكا الكشف عن صفقة اسلحة ضخمة بين السعودية وأمريكا ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد اغتيال هنية .. طهران تحدد شرطاً لإبتلاع الإهانة الإسرائيلية الشرعية توجه طلباً عاجلاً لـ المجتمع الدولي بشأن موظفي العمل الانساني المختطفين لدى المليشيات ثلثي الوزراء من سلالة سيد الحوثيين .. لماذا وقع اختيار المليشيات على الرهوي لـ تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة ؟ الرئاسي يعلن إفشال الحوثيين جهود السلام الجارية منظمةدولية: تطالب بنبش المقابر الجماعية في دولة عربية تحتضن أعلى أعداد للمفقودين في العالم تحقيقا للعدالة

الكشف عن صفقة اسلحة ضخمة بين السعودية وأمريكا

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 51
 

 

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية أن واشنطن سترسل إلى الرياض شحنة ذخيرة تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار. "

وقالت الصحيفة: "إدارة بايدن ترسل إلى السعودية شحنات من القنابل بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة، مما يزيل مصدر إزعاج كبير بين واشنطن والرياض".

" وأشارت إلى أن "العملية ستشمل تسليم 3000 قنبلة صغيرة القطر و7500 قنبلة من طراز Paveway IV".

وأكدت الصحيفة أن هذه الشحنة كانت معلقة منذ أوقف الرئيس بايدن الشحنات في عام 2021 بسبب الحرب في اليمن. وكان قد أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس أن واشنطن ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد أن "أوفت السعودية من جانبها بالاتفاق" بين البلدين. مؤكدا أنه منذ الهدنة لم تنفذ السعودية أي ضربة جوية واحدة نحو اليمن

إقراء أيضاً
صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار بين لإسرائيل وأمريكا
اغتيال هنية .. طهران تحدد شرطاً لإبتلاع الإهانة الإسرائيلية
منظمةدولية: تطالب بنبش المقابر الجماعية في دولة عربية تحتضن أعلى أعداد للمفقودين
أكثر من 2200 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الاقصى لإقامة طقوسا يهودية
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بعد توقف طويل ومصادر تكشف الأس
أوكرانيا تعلن السيطرة والتقدم و تعزز أكبر توغل في أراضي روسيا بغارات مسيرات هجوم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول