أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار

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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن الحكومة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 244 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة 10% عن الشهر نفسه من العام السابق.
وقالت الوزارة: «العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو 2023». وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة بقوله: «إن الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%». وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار، مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.