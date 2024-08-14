أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ضم اللاعب المغربي نصير مزراوي إلى صفوفه، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكشف الفريق أن الظهير البالغ من العمر 26 عاما سيرتبط مع "الشياطين الحمر" بعقدٍ يمتد حتى يونيو/ حزيران 2028، مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال مزراوي بعد الإعلان عن انضمامه للنادي الناشط في البريميرليغ: "إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ولا أستطيع الانتظار حتّى أرتدي القميص الأحمر، أعلم أنني انضممتُ إلى النادي في وقت مثير، كل من تحدثت إليه (في النادي) لديه نفس الطموح للفوز بالبطولات، ويمكنني أن أشعر بالإصرار على تحقيق ذلكوأضاف: "لقد لعب المدرب إيريك تين هاغ دورا مهما في تطوري كلاعب، لذا من المثير أن ألتقي به مجددا (في نادي نادي مانشستر يونايتد)، وأنا أدخل أفضل سنوات مسيرتي المهنية، أعرف ما يتوقعه من لاعبيه، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة المجموعة على النجاحولعب نصير مزراوي لناديي أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونخ الألماني، وحقق معهما 4 ألقاب مختلفة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مزراوي في 28 مباراة دولية مع منتخب المغرب، سجل خلالها هدفين.

في سياق متصل، أعلن فريق "الشياطين الحمر" تعاقده مع المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت بعقدٍ يمتد حتى يونيو/ حزيران 2029 مع إمكانية التمديد لعام آخر.