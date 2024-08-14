ما دلالة تشكيل الحوثي حكومة انقلابية جديدة في صنعاء؟.. تقرير أمريكا: عجز الميزانية يرتفع إلى 244 مليار دولار أول تعليق من نصير مزراوي بعد انضمامه لمانشستر يونايتد اغتيال هنية .. طهران تحدد شرطاً لإبتلاع الإهانة الإسرائيلية الشرعية توجه طلباً عاجلاً لـ المجتمع الدولي بشأن موظفي العمل الانساني المختطفين لدى المليشيات ثلثي الوزراء من سلالة سيد الحوثيين .. لماذا وقع اختيار المليشيات على الرهوي لـ تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة ؟ الرئاسي يعلن إفشال الحوثيين جهود السلام الجارية منظمةدولية: تطالب بنبش المقابر الجماعية في دولة عربية تحتضن أعلى أعداد للمفقودين في العالم تحقيقا للعدالة الشرعية تعلن استكمال تركيب محطة أرصاد جوية جديدة نصبتها في أحد مطاراتها الدولية تأثير الحروب وانعكاساتها 2 تريليون دولار في مرمى هجمات سيبرانية.. ماذا فعلت واشنطن؟
كشف مسؤولون إيرانيون، اليوم الثلاثاء، الشرط الوحيد الذي قد يرجئ رد طهران المباشر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيـرانيين قولهم إن “السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيـران المباشر على اسرائيل بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيـران، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوماً على الفور إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
وأضافت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر: “مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، انخرطت إيـران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الماضية حول سبل الرد على إسرائيل وحجمه”.
ولم تعلّق وزارة الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري علنياً حتى الآن على هذه التصريحات.
وتتوعد طهران بأن يكون ردها قاسياً على مقتل هنية الذي وقع في أثناء زيارته لطهران أواخر الشهر الماضي واتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه.
ولم تؤكد اسرائيل أو تنف مسؤوليتها، فيما نشرت البحرية الأمريكية سفناً حربية وغواصة في الشرق الأوسط دعماً للدفاعات الإسرائيلية.