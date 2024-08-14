الرئاسي يعلن إفشال الحوثيين جهود السلام الجارية

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد مسؤول يمني رفيع المستوى أن جهود السلام الجارية توقفت من طرف الحوثيين في ظل استمرارهم بحفر الخنادق في الجبال وتخزين الأسلحة، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يتناقض مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإيقاف الحرب في البلاد.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»، عثمان مجلي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بإن «جهود السلام توقفت من طرف الحوثي، ولم تتجاوز المقترحات التي قدمت على الورق». وأضاف: «الحوثي مستمر بالانتهاكات، وتهريب المعدات لحفر الجبال، وتخزين الأسلحة، واختلاق معارك من طرف واحد في كل الجبهات وعلى جبهات الحدود».

وشدد مجلي على أن «الشرعية تتعامل بحكمة، في مراعاة واضحة لوضع الشعب اليمني الذي أنهكه الانقلاب الحوثي، وما تسبب فيه من دمار شامل للبنية التحتية والقطاع الاقتصادي، وانهيار العملة، وتراكم وترحيل الأزمات، ومتاجرة الحوثي بها».

ووقعت انفجارات عدة بالقرب من سفينتين تجاريّتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، وفق ما أفادت به وكالتا أمن بحري بريطانيتان، الثلاثاء .

ويعتقد نائب الرئيس اليمني أن «مشروع الحوثي لن يقضي عليه إلا اليمنيون الذين يهددهم في حياتهم، والذين يعرفون قدراته الحقيقية (...) ميليشيا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً على اليمن والإقليم ومصالح المجتمع الدولي، من خلال الأعمال الإرهابية التي تقوم بها في البحر الأحمر، المصنف والمعروف بوصفه ممراً عالمياً».

وتابع: «هذه التجهيزات ليست للسلام، بينما يسعى شركاؤنا للسلام، ونحن في الشرعية ندعم جهودهم ونباركها».

ولفت مجلي، خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، إلى أن «استهداف مزارعي الرمان في محافظة صعدة، ومحاولة فرض الإتاوات عليهم، وفرض بيع المنتجات الزراعية بأسعار زهيدة من خلال المشرفين الحوثيين، كل ذلك جعل المزارعين يثورون عليه في الأسواق العامة، والبعض الآخر فضَّل عدم جني الثمار، وتركها تموت في المزارع».

وعبَّر نائب رئيس مجلس القيادة اليمني عن ارتياحه، لكون «المجتمع الدولي بات مقتنعاً بأن كل ما يفعله الحوثي هو ابتزاز، وأن أطماعه وإيران كُشفت بعد الضربات الأميركية التي قتلت 5 من عناصر المليشيات التي كانت تتدرب على أيدي الإيرانيين، وتقوم بمهام عسكرية هنالك».

كما استنكر عثمان مجلي «الجرائم والانتهاكات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة»، مؤكداً «موقف مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني في التمسك بدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وثمّن مجلي «دور المملكة العربية السعودية، وسرعة استجابتها وتدخلها الإنساني بإرسال مساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتغطية الاحتياجات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار الأخيرة في تعز والحديدة وحجة ومأرب».