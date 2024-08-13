الشرعية تعلن استكمال تركيب محطة أرصاد جوية جديدة نصبتها في أحد مطاراتها الدولية

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أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، استكمال تركيب محطة أرصاد جوية في مطار المخا الدولي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن فريق فني تابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استكمل تركيب وبرمجة محطة أرصاد جوية جديدة من نوع (campbell scientific) في مطار المخا الدولي بمحافظة تعز.
وأوضحت أن تركيب محطة الأرصاد في مطار المخا من قِبل الفريق الفني في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يأتي ضمن جهود الهيئة لاستكمال تركيب التجهيزات الفنية بالمطار.
وأكد الفريق الفني المكلف بتركيب محطة الأرصاد في مطار المخا، حرص قيادة هيئة الطيران المدني على توفير المعلومات المناخية الدقيقة للحركة الجوية في جميع المطارات بالمحافظات المحررة، وأيضاً للجهات الأخرى ذات العلاقة بحالات الطقس والمناخ