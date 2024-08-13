تأثير الحروب وانعكاساتها 2 تريليون دولار في مرمى هجمات سيبرانية.. ماذا فعلت واشنطن؟

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الإنفاق العالمي على البنية التحتية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة يسير على الطريق الصحيح بعد أن سجل 2 تريليون دولار في عام 2024، أي ضعف المبلغ الذي يذهب إلى الوقود الأحفوري.

وفقا لبحث الأولوية السيبرانية الذي أجرته DNV (شركة خدمات وتصنيف دولية)، يعتقد 89% من 601 متخصص في مجال الطاقة شملهم الاستطلاع أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى في عملية تحول الطاقة.

ويتمثل التحدي الملح بشكل خاص في تأمين التكنولوجيا التشغيلية (OT)، وأنظمة التحكم التي تدير العمليات الصناعية وتراقبها وأتمتتها وتتحكم فيها.

وقد ظهرت هذه الثغرة الأمنية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، مما سلط الضوء على نقاط الضعف في البنية التحتية للطاقة النظيفة.

والآن تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحماية شبكات الطاقة النظيفة من الهجمات الإلكترونية، وفقا لـ"OIl price".

وفقًا للبيت الأبيض، فإن التقارب بين تكنولوجيا المعلومات القائمة على الشبكة (IT) والتكنولوجيا التشغيلية لإدارة العمليات المادية (OT) يؤدي إلى رفع مركزية البرمجيات في هذا التحول.

وقد سلطت الإدارة الضوء على خمس تقنيات إلكترونية ستعمل عليها للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة النظيفة من الهجمات الإلكترونية المحتملة، وهي:

البطاريات وأنظمة إدارة البطاريات

البرامج المصممة والمضمونة بشكل صحيح، سواء البرامج الثابتة أو السحابية، ستتيح البطاريات مستقبلا طموحا للطاقة أقل تقييدا بالوقت أو الجغرافيا لتوليد الكهرباء.

أجهزة التحكم بالعاكس ومعدات تحويل الطاقة

ستدعم المحولات الذكية الحديثة المجهزة بقدرات حوسبة وشبكات متقدمة ومقترنة بالأمن السيبراني القوي خدمات الشبكة الأكثر تطورا مع تعزيز مرونة أكبر وخفض تكاليف التشغيل عبر أصول الطاقة المتنوعة.

أنظمة التحكم الموزعة

ستتيح برامج الإدارة الآمنة حسب التصميم إمكانية التشغيل والتنسيق بشكل أكبر لمئات الآلاف من أنظمة التحكم في الطاقة الموزعة بما في ذلك محطات الطاقة الافتراضية والشبكات المجتمعية الصغيرة وأنظمة الطاقة المبتكرة الأخرى، مع دمج تقنيات التحكم المتقدمة في الأمن السيبراني

أنظمة إدارة الطاقة في المباني

أنظمة إدارة الطاقة المتقدمة في المباني باستخدام إدارة الموارد المعرفة بالبرمجيات بما في ذلك إنترنت الأشياء وضوابط المرافق القائمة على الكمبيوتر.

السيارات الكهربائية (EVs) ومعدات إمداد المركبات الكهربائية (EVSE)

تصميم السيارات الكهربائية وما يرتبط بها من معدات الشحن المتكاملة للشبكة (EVSE) المدعومة بأنظمة التحكم في الطاقة الموزعة الآمنة والمتطورة.

سيمكن ذلك من الشحن الذكي، حيث يمكن للمرافق أو المستهلكين إدارة جداول شحن المركبات الكهربائية لتحسين حمل الشبكة، أو تقليل تكاليف الطاقة، أو تحقيق أقصى قدر من المواءمة مع مصادر الطاقة النظيفة.

تأمين الولايات المتحدة

يبدو أن أنظمة الطاقة ضد الهجمات السيبرانية أمر بديهي، في عام 2021، أُجبر خط أنابيب كولونيال، وهو أكبر نظام خطوط أنابيب للمنتجات النفطية المكررة في البلاد، على الإغلاق لمدة 5 أيام بعد هجوم فدية ضخم.

وأدى الإغلاق إلى نقص البنزين وحركة المرور المزدحمة خارج محطات الوقود وارتفاع الأسعار.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أيضا من التهديدات السيبرانية وطالبت بحماية البنية التحتية الحيوية لمصادر الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أن بعض المجموعات السيبرانية قد "أضرت ببيئات تكنولوجيا المعلومات في العديد من مؤسسات البنية التحتية الحيوية" بما في ذلك الطاقة و أنظمة النقل.

وتعتبر إدارة الرئيس جو بايدن هي الأكثر تأييدا لمصادر الطاقة المتجددة في تاريخ الولايات المتحدة بفضل التشريعات التاريخية بما في ذلك قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، والذي تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقانون خفض التضخم (IRA) الصادر في أغسطس/أب 2022.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن عن مواقع 7 مراكز هيدروجين إقليمية ستتلقى 7 مليارات دولار من الحكومة كجزء من قانون البنية التحتية.

خصص قانون خفض التضخم ما يصل إلى 7 مليارات دولار لإطلاق برنامج مراكز الهيدروجين النظيف الإقليمية، والذي سيساعد في تمويل 6-10 مراكز إقليمية للهيدروجين النظيف في جميع أنحاء البلاد.

ومن المثير للاهتمام أن الإدارة تدعم أيضا الطاقة النووية بنشاط: حيث ستقدم الحكومة الفيدرالية قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة Holtec International، وهي شركة خاصة موردة للمعدات والأنظمة لصناعة الطاقة، لإعادة تشغيل محطة للطاقة النووية في جنوب غرب ميشيغان، وستصبح الآن أول محطة نووية على الإطلاق في الولايات المتحدة يتم إحياؤها بعد التخلي عنها.

في شهر يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الطاقة طلبًا لتقديم العروض (RFP) لخدمات تخصيب اليورانيوم للمساعدة في إنشاء إمدادات محلية موثوقة من الوقود.

سيوفر قانون الحد من التضخم (IRA) ما يصل إلى 500 مليون دولار لعقود تخصيب اليورانيوم التي تم اختيارها من خلال طلب تقديم العروض.

قبل عامين، وافقت اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (NRC) على طلب شركة Centrus Energy Corp لإنتاج هاليو في منشأة التخصيب الخاصة بها في بيكتون، أوهايو، لتصبح أول شركة في العالم الغربي خارج روسيا تقوم بذلك