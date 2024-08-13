روسيا تكشف عن طائرتها الجديدة « الوحش الخفيف».. الرعب المتعدد المهام- صور

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت روسيا عن طائرة مطورة متعددة المهام، يمكنها العمل كمقاتلة خفيفة أو لتدريب الطيارين.

شركة Yakovlev الروسية كشفت خلال فعاليات منتدى "الجيش-2024" عن نموذج لطائرة Yak-130M متعددة المهام، يمكن وصفها بأنها "الوحش الخفيف"، والتي قال خبراء عنها إنها تختلف بشكل كبير عن طائرات Yak-130 السابقة، إذ جهّزت برادارات ومعدات توجيه ومعدات تحكم جديدة، إضافة إلى معدات رؤية بصرية وليزرية وحرارية، وزوّدت بمنظومات دفاعية.

وخلال الكشف عن نموذج الطائرة تم الإعلان عن أن الطائرة الجديدة ستزوّد بصواريخ (جو-جو)، وذخائر (جو-أرض) عالية الدقة يمكن توجيهها بالليزر أو عبر الأقمار الصناعية، كما ستكون عبارة عن مقاتلة خفيفة متكاملة، وبنفس الوقت ستحافظ على خصائصها كطائرة لتدريب الطيارين.

وأعلن أندريه بوجينسكي، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للطائرة أن تجميع وحدات الطائرة الجديدة التجريبية قد بدأ في مصنع إيركوتسك للطيران، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج 3 طائرات تجريبية، والتي ستخضع لاختبارات شاملة.

و"Yak-130 " هي طائرة تستخدم لتدريب الطيارين في روسيا وعدة دول أخرى، يبلغ طولها 11.49 م، وطول جناحيها 9.84 م، وارتفاعها 4.63 م، ويمكنها التحليق بسرعة 1050 كم/ساعة، والوصول إلى ارتفاع 12500 م، وتستخدم أيضا كطائرة هجوم خفيفة، إذ يمكن تجهيزها بصواريخ S-8، وصواريخ S-13 وS-25OFM، وقنابل جوية موجهة وغير موجهة، تصل أوزانها إلى 500 كيلوغرام، وتبلغ الحمولة القصوى للطائرة 3000 كيلوغرام.

ويبلغ مدى طيران الطائرة الجديدة 1610 كيلومترات، ويمكن تمديده إلى 2265 كيلومترًا بخزانات وقود خارجية.

وحظيت طائرة ياك-130 باهتمام دولي، حيث كانت دول مثل الجزائر وفيتنام وبنغلاديش ولاوس وميانمار وإيران وبيلاروسيا وكازاخستان من بين مشغليها.