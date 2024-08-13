رسميا .. الاعلان عن مؤتمر مأرب الجامع بحضور واسع للقوى السياسية والمجتمعية - اشهار استراتيجية تنمية الأرض والإنسان

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت محافظة مأرب اليوم الثلاثاء اللاعلان رسميا عن ميلاد وإشهار مؤتمر مأرب الجامع تحت شعار "تنمية الأرض والإنسان"، بحضور واسع لقيادات الأحزاب السياسية والمشائخ وكذلك اللقيادات المجتمعية والشبابية ومشاركه مميزة للنساء اضافة الى حضور لافت لسلطة المحلية والأمنية.

وفي الحفل الذي شهد العديد من الفقرات ، برزت كلمة رئيس لجنة التيسير الشيخ عبدالكريم بن حيدر الذي استعرض في كلمته تضحيات أبناء محافظة مارب والتهميش الذي تعرضت له المحافظة طوال العقود الماضية، حيث قال " فكرة المؤتمر الجامع جاءت لنقل معاناة المواطنين في مأرب وما تعرضوا له من عدوان بربري، حيث دفعوا أكثر من 35000 شهيد وجريح، و تم تهجير قرابة 60% من سكان المحافظة. مارب قدمت كل ما لديها خدمة لليمن والنظام الجمهوري".

وأضاف: "تأتي فكرة المؤتمر الجامع بناءً على التوافق بين كل القوى والأطياف بعد عمل دام ثمانية أشهر وزيارة أكثر من خمسين شخصية مهمة من المشايخ والأعيان، وتوج هذا اليوم بالتفاف شعبي واسع".

كما حضرت المرأة في مؤتمر مأرب الجامع حيث القت الناشطة سقطرى البقماء كلمة المرأة في المحافظة، حيث أثنت على المرأة المأربية وأكدت أن هذا اليوم مشهود للمرأة ولكل إنسان مأربي. يسعى المؤتمر لإعطاء المرأة حقوقها أسوة بالرجال.

وأضافت: "من مبدأ أن المرأة نصف المجتمع، فهي مكون أساسي بعد إهمال من العقود. نحن اليوم في مرحلة عنوانها وحدة الجغرافيا والتاريخ، والاجتماع يهدف إلى العدل والمساواة".

ودعت سقطرى كل أبناء مأرب إلى الالتفاف حول مؤتمر مأرب الجامع.

أما كلمة منظمات المجتمع المدني، فألقاها مهدي بلغيث، الذي اعتبر أن اجتماع الإشهار هو حدث تاريخي ومنصة للحفاظ على معقل النهضة، لأن مأرب تستحق أن تكون مركز صناعة القرار.

وأضاف: "مأرب جزء من هذا النسيج الوطني الكبير لتحقيق السلام في ربوع اليمن وتعزيز الوحدة الوطنية. هذا رسالة إلى العالم أن مأرب مع السلام الذي يهدف إلى الاستقرار والسلم المحلي والعالمي والانطلاق نحو المستقبل بالسلام والأمل".

كما القى ناجي الحنيشي كلمة استعرض فيها اللائحة الداخلية لمؤتمر مارب الجامع .

كما اقر المؤتمريون النظام الأساسي لمؤتمر مارب الجامع .

ويتكون المؤتمر من 1000 إلى 2000 عضو وعضوة من كافة المكونات الجغرافية والاجتماعية للمحافظة.

يتكون المجلس الأعلى للمؤتمر من 150 إلى 200 عضو، ويتكون النظام الأساسي من خمسة أبواب: التسمية والتعاريف، الهيكل التنظيمي، مجلس الحكماء والرقابة، الموارد المالية، وأحكام ختامية.

وقالت اللائحة الداخلية ان مؤتمر مارب يهدف وفقاً لرؤيته، إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في مأرب، تضمن الحقوق وبناء مجتمع متماسك ومتقدم يسوده العدل والرخاء والاستقرار على المدى البعيد، من خلال العدل، الشفافية، التكافل، والمشاركة الفاعلة.

ويسعى المؤتمر لضمان حقوق مأرب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية، الأمنية، والعسكرية، وترسيخ ثقافة التسامح والتصالح والتعايش السلمي بين السكان، مع وضع مصلحة المحافظة في مقدمة الأولويات.

كما تخلل الحفل مقطوعات فنية شعرية، وحضور كبير ومشاركة فاعلة.