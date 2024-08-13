مأرب تشهد تكريم 860 شاباً وشابة ومبادرة ومؤسسة شبابية احتفاء باليوم العالمي للشباب. وزارة لأوقاف والإرشاد تناقش تطوير قطاعي الأوقاف والاستثمار بالوزارة ميسي سارق الكرة الذهبية».. اعتراف بعد 19 عاما يكشف الحقيقة أجهزة الأمن بمحافظة حضرموت توجه ضربة استباقية.. وتنجح في تفكيك خلية حوثية تتكون من 13 عنصرا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال يصطدم بالأهلي ''التوقيت والقنوات الناقلة'' نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية.. وزير الصحة يحذر من تبعات تراجع التمويل الدولي النشرة الجوية: نصائح للمواطنين وتوقعات الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة متى ستردّ إيران؟ كيف ستردّ؟ لن تردّ إيران؟! تحليل يجيب على التساؤلات وخيار ثالث يتعلق بالحوثيين مفوض أممي يخرج ببيان يفضح الحوثيين ويكشف ما فعلوه في مقرات حقوق الإنسان بصنعاء أكثر من 2200 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الاقصى لإقامة طقوسا يهودية
شهدت مدينة مأرب اليوم الثلاثاء حفلا تكريميا لـ 860 شاباً وشابة ومبادرة وجمعية ومؤسسة شبابية نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة احتفاء باليوم العالمي للشباب.
وفي الحفل الفني والخطابي الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ومحافظ محافظة ريمة اللواء محمد الحوري، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة - محمد ناجي عايض ووكلاء عدد من المحافظات، أعتبر أبو الغيث الاحتفاء والتكريم ليؤكد على اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم بناة ونهضة الأوطان وصناع المستقبل والمعول عليهم بناء غد مشرق للوطن.
وتطرق نائب رئيس مجلس الشورى، الى ما تقوم به مليشيات الحوثي الارهابية من استهداف للشباب في تدمير كافة مقومات التعليم وبناء القدرات، وتفخخ عقولهم بالافكار المنحرفة والمتطرفة القائمة على الحق الالهي لسلالتها بالحكم والاستعباد، وحشو عقول الشباب بثقافة التكفير والارهاب والقتل والموت لكل من يخالفها، وتخرجهم من المدراس الى المتارس كوقود في الجبهات لمعاركها العبثية ضد الشعب اليمني والاقليم.
وزير الشباب والرياضة - نايف البكري هنأ الشباب في يومهم العالمي والذي يصادف ال١٢ من شهر أغسطس من كل عام.
وأشاد في كلمته التي ألقاها من خلال الاتصال الهاتفي، بتخرج هذه الكوكبة من الشباب عبر الدورات التدريبية التي تلقوها خلال الفترة الماضية بمختلف المجالات".
وتعهد الوزير البكري بدعم الشباب والوقوف الى جانبهم في تحقيق طموحاتهم وابداعاتهم.
من جهته أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، على الدور الذي سيلعبه الشباب في استعادة الدولة ومؤسساتها المحتلة من قبل المليشيا الحوثية.
وقال :" سيعود الوطن ومؤسسات الدولة بفضل الشباب المتعلم والمؤهل والواعي والمشبع بالروح الوطنية، وستبنى دولة اليمن الاتحادية القائمة على الدستور والقانون والعدل والمساوأة والمواطنة المتساوية.
وفي الحفل التكريمي القيت العديد من الكلمات من قبل مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، وعن المرأة سعداء آل عقار، وعن الشباب خالد المقرعي، اكدت في مجملها ان اليوم العالمي للشباب هي مناسبة للفت الانظار تجاه قضايا الشباب واحتياجاتهم ودورهم في الحاضر والمستقبل..
واختتم الحفل بتكريم 780 شابا وشابة تلقوا دورات تدريبية في مجالي الحاسوب واللغة الانجليزية في مركز تنمية القدرات التابع لمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الى جانب تكريم 80 مبادرة وجمعية ومؤسسة شبابية تميزت بخدمة قطاع الشباب، كما تم تكريم عدد من القائمين على الدورات التي أقيمت للشباب، وكذا تكريم نصر الأحمدي مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة.