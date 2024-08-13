مأرب تشهد تكريم 860 شاباً وشابة ومبادرة ومؤسسة شبابية احتفاء باليوم العالمي للشباب.

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شهدت مدينة مأرب اليوم الثلاثاء حفلا تكريميا لـ 860 شاباً وشابة ومبادرة وجمعية ومؤسسة شبابية نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة احتفاء باليوم العالمي للشباب.

وفي الحفل الفني والخطابي الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ومحافظ محافظة ريمة اللواء محمد الحوري، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة - محمد ناجي عايض ووكلاء عدد من المحافظات، أعتبر أبو الغيث الاحتفاء والتكريم ليؤكد على اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم بناة ونهضة الأوطان وصناع المستقبل والمعول عليهم بناء غد مشرق للوطن.

وتطرق نائب رئيس مجلس الشورى، الى ما تقوم به مليشيات الحوثي الارهابية من استهداف للشباب في تدمير كافة مقومات التعليم وبناء القدرات، وتفخخ عقولهم بالافكار المنحرفة والمتطرفة القائمة على الحق الالهي لسلالتها بالحكم والاستعباد، وحشو عقول الشباب بثقافة التكفير والارهاب والقتل والموت لكل من يخالفها، وتخرجهم من المدراس الى المتارس كوقود في الجبهات لمعاركها العبثية ضد الشعب اليمني والاقليم.

وزير الشباب والرياضة - نايف البكري هنأ الشباب في يومهم العالمي والذي يصادف ال١٢ من شهر أغسطس من كل عام.

وأشاد في كلمته التي ألقاها من خلال الاتصال الهاتفي، بتخرج هذه الكوكبة من الشباب عبر الدورات التدريبية التي تلقوها خلال الفترة الماضية بمختلف المجالات".

وتعهد الوزير البكري بدعم الشباب والوقوف الى جانبهم في تحقيق طموحاتهم وابداعاتهم.

من جهته أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، على الدور الذي سيلعبه الشباب في استعادة الدولة ومؤسساتها المحتلة من قبل المليشيا الحوثية.

وقال :" سيعود الوطن ومؤسسات الدولة بفضل الشباب المتعلم والمؤهل والواعي والمشبع بالروح الوطنية، وستبنى دولة اليمن الاتحادية القائمة على الدستور والقانون والعدل والمساوأة والمواطنة المتساوية.

وفي الحفل التكريمي القيت العديد من الكلمات من قبل مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، وعن المرأة سعداء آل عقار، وعن الشباب خالد المقرعي، اكدت في مجملها ان اليوم العالمي للشباب هي مناسبة للفت الانظار تجاه قضايا الشباب واحتياجاتهم ودورهم في الحاضر والمستقبل..

واختتم الحفل بتكريم 780 شابا وشابة تلقوا دورات تدريبية في مجالي الحاسوب واللغة الانجليزية في مركز تنمية القدرات التابع لمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الى جانب تكريم 80 مبادرة وجمعية ومؤسسة شبابية تميزت بخدمة قطاع الشباب، كما تم تكريم عدد من القائمين على الدورات التي أقيمت للشباب، وكذا تكريم نصر الأحمدي مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة.