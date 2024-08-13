وزارة لأوقاف والإرشاد تناقش تطوير قطاعي الأوقاف والاستثمار بالوزارة

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، اجتماعاً مع قيادات قطاعي الأوقاف والاستثمار، بحضور رئيس المكتب الفني ومدير عام الموارد البشرية، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستمع الوزير إلى تقارير مفصلة لمستوى الإنجاز في القطاعين وفقاً للأهداف المرسومة، كما ناقش معهما التحديات والصعوبات وسبل تجاوزها.

وبحث الاجتماع جوانب التطوير في قطاع الأوقاف، وأوجه السبل الممكنة لاستثمار الأوقاف وتنميتها بما يجعلها رديفاً مسانداً لبقية قطاعات الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين قطاعات الأوقاف والاستثمار نظراً لحجم الارتباط بينهما، كما حث على الالتزام بالتسلسل الإداري المتبع، مثمناً الجهود التي تبذلها قيادات وكوادر قطاعي الأوقاف والاستثمار.