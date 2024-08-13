ميسي سارق الكرة الذهبية».. اعتراف بعد 19 عاما يكشف الحقيقة

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

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حصد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي العديد من الجوائز، لكنه كاد يخسر واحدة لصالح نجم تشيلسي الإنجليزي السابق جون أوبي ميكيل.

في عام 2005، كان ليونيل ميسي (عمره 18 عامًا آنذاك) قد بدأ الخطوات الأولى في مسيرته اللامعة، عندما واجه نيجيريا بقيادة جون أوبي ميكيل في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وكما كان الحال في كثير من الأحيان، حسم نجم إنتر ميامي الأمريكي المباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، ليقود الأرجنتين للفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية، ليُتوج بمونديال الشباب مع "التانغو".

وأنهى ميسي المسابقة بتتويجه كأفضل هداف برصيد 6 أهداف، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب، متفوقا على ميكيل الذي حصل على الكرة الفضية.

والآن بعد 19 عاما، خرج قائد نيجيريا السابق ليؤكد أنه كان غاضبًا من أسطورة برشلونة لفوزه بالجائزة.

وقال ميكيل، في حديث مؤخرًا عبر برنامجه الخاص به "Obi One Podcast" على "يوتيوب": "عندما خسرنا أمام الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 عامًا، فاز ميسي بالكرة الذهبية وفزت أنا بالكرة الفضية".

وأضاف: "في نهاية التتويج قلت لميسي: (لقد سرقت مني الكرة الذهبية، أنا أستحق ذلك، كنت أفضل منك).. فابتسم ميسي وقال لي: (لا علاقة لي بالأمر، اللجنة هي التي تختار)".

ثم كشف ميكيل أن ميسي كان مستعدًا لتبادل الجوائز معه من أجل احتواء غضبه: "خرجنا ووجدته مرة أخرى بالقرب من غرفة خلع الملابس، قال لي: (خذ الكرة الذهبية وأعطني الكرة الفضية إذا أردت)".

وتابع النجم النيجيري: "أجبت (لا أستطيع، أنت تستحق ذلك، كنت غاضبا فقط، شكرا لك)".

ويبدو أن الواقعة ظلت حاضرة في ذاكرة ميسي عندما التقى الثنائي وجها لوجه مرة أخرى بعد مرور 13 عاما، خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح ميكيل: "التقينا مرة أخرى في كأس العالم 2018، قال لي: (مرحبًا أيها الفتى الذهبي، لا تزال لديّ صورتنا معًا في حفل التتويج)".

وأنهى قائلا: "ابتسمت وقلت: (خلال تلك الفترة حتى الآن، أقنعتني بأنك تستحق ذلك حقًا، أنت الأفضل في العالم يا ليو)