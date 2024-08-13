اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال يصطدم بالأهلي ''التوقيت والقنوات الناقلة''

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة مثيرة بين الهلال والأهلي، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي (ثالث الدوري)، مستفيدًا من وصافة النصر للدوري والكأس
ويصطدم الفائز من هذه القمة بالفائز من موقعة النصر والتعاون (رابع الدوري) المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في المواجهة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس/آب الجاري.
وتعد بطولة السوبر بمثابة البداية الحقيقية للموسم الجديد 2024-2025، الذي ينتظر أن يشهد منافسة شرسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه يوم 22 أغسطس/آب الجاري.
والهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي بواقع 4 مرات في نسخ 2015، 2018، 2021، 2023، بينما حصد الأهلي اللقب مرة واحدة في 2016، جاءت على حساب الهلال بركلات الترجيح.
وتقام مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 الساعة 7:15 مساء اليوم الثلاثاء 13 أغسطس/آب بتوقيت مكة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).
وتبث مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORTS.
وبالنسبة لعشاق المتابعة مباشرة عبر الإنترنت، فبالبطع سيتم نقل المباراة عبر تطبيق شاهد.