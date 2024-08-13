نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية.. وزير الصحة يحذر من تبعات تراجع التمويل الدولي

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حذر وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح من أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي، قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.

وقال في تصريح ان تراجع التمويل الدولي أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، في البلد وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة.

وكشف ان نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حاليا من سوء تغذية مزمن.

وأفاد الوزير بأنه مع ضعف قدرات البلد الاقتصادية، لا شك أن هناك احتياجا كبيرا لدعمه من شركاء القطاع الصحي، من الأشقاء والأصدقاء، وذلك بتوفير الاحتياجات العاجلة من أدوية وتحاليل وتجهيزات صحية وحملات ميدانية لمكافحة انتشار الأمراض ونواقلها للاستجابة للأمراض الوبائية وتوفير مياه الشرب الصالحة، وخصوصا في المناطق المنكوبة ومخيمات النازحين.

وكانت قد حذرت الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، من إغلاق وتوقف أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد ؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.

ويواجه القطاع الصحي في اليمن واحدة من أصعب المراحل نتيجة التراجع الحاد في تمويل المرافق الطبية في بلد يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات.

يأتي ذلك مع استمرار أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط منذ نحو عامين، وتواصل الخسائر البشرية والمادية الكبيرة جراء السيول التي ضربت خلال الأيام الماضية محافظات عدة، مما قد يفاقم الوضع الصحي الصعب.