النشرة الجوية: نصائح للمواطنين وتوقعات الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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توقع مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء استمرار تاثير الحالة الجوية على محافظة حضرموت ومحافظات اليمن خلال 48 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته التوضيحية "أن أخر تحاليل خرائط الطقس والتنبؤات العددية تشير إلى استمرارية تاثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على محافظة حضرموت تشمل محافظات اليمن الوسطى والغربية نتيجة امتداد تاثير (موجة مدارية رطبة) ومن المتوقع استمراريتها على فترات من الأسبوع القادم" .

وتوقع المركز، توسع نشاط السحب الركامية الرعدية خلال فترات ما بعد الظهيرة إلى ساعات الفجر على أجزاء من وادي وهضاب حضرموت الداخلية والصحاري واحتمال امتدادها لتشمل الهضبة الجنوبية والغربية ومرتفعات ساحل حضرموت والأرياف المجاورة لها مع تأثر على بعض المناطق الساحلية بهطول أمطار متفاوتة بين المتوسطة إلى الغزيرة مع تدفق السيول المحلية على بعض الأودية وفروعها.

ودعا المركز كافة المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة في عبور الأودية والحرص على رفع الممتلكات العامة والخاصة من مجاري الأودية وفروعها.

وشدد المركز، على ضرورة تجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو الموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار والابتعاد عن الأجسام المتطايرة اثناء هبوب الرياح الهابطة..لافتاً إلى احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أثناء غزارة الأمطار في الطرقات .