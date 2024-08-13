أكثر من 2200 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الاقصى لإقامة طقوسا يهودية

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اقتحم أكثر من 2250 مستوطنا متطرفا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى تقدمهم وزراء في حكومة الاحتلال على ما أفادت به (دائرة الأوقاف الإسلامية) في مدينة القدس.

وذكرت الدائرة في بيان أن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة (باب المغاربة) بحماية الشرطة الاسرائيلية ورفعوا علم الاحتلال قبل أن يؤدوا أحد طقوسهم المسماة ب"السجود الملحمي"،في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

ودان الأردن، اليوم الثلاثاء ،اقتحام وزيرين متطرفين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من (الكنيست) المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال تزامنا مع اقتحامات "استفزازية" قام بها مستوطنون متطرفون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في تصريح صحفي "إن هذه الممارسات "خرق فاضح للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها" لافتا إلى إصرار حكومة الاحتلال وأعضائها المتطرفين على "الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والالتزامات".

وشدد على أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها "يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما يدين هذه الانتهاكات والخروقات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية".

وذكر القضاة ،أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.