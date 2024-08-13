أوكرانيا تعلن السيطرة والتقدم و تعزز أكبر توغل في أراضي روسيا بغارات مسيرات هجومية قوات جيش أوكرانيا يقلب موازين الحرب ويعلن السيطرة على 1000 كيلومتر مربع داخل روسيا الكشف عن واقعتين بحريتين جديدة قبالة سواحل الحديدة الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القسام والكتائب تكشف التفاصيل انفجار أزمة مفاجئة ..ليبيا تعلن طرد دبلوماسيين مصريين ماسك يعلن عن هجوم ضخم يضرب منصة X صحفي يمني يتحدث عن تطهير حزب المؤتمر من مخلفات الإمامة المناصرة للحوثيين سيد مران يضع مؤتمر صنعاء في سلة المهملات.. أسماء التشكيلة الجديدة لحكومة المليشيات فضيحة حوثية مزلزة تهز صنعاء حفل عرس في مدينة عربية يتحول إلى عزاء .. وقرار أمني ضد العريس
أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تسيطر على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواتها في حالة هجوم بعد أسبوع تقريباً من توغلها فيها.
وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك.
في الوقت الحالي نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي روسيا». وهذا أول تعليق لسيرسكي على التوغل المفاجئ للجيش الأوكراني عبر الحدود. وقال زيلينسكي إنه أمر بإعداد «خطة إنسانية» للمنطقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً لمسؤولين كبار، أمس، لبحث الوضع في كورسك، أعلن خلاله أن «المهمة الرئيسية بالطبع هي أن تجبر وزارة الدفاع (القوات الأوكرانية) على التراجع وتطرد العدو من أراضينا»، مضيفاً: «سيتلقى العدو بالتأكيد رداً مناسباً».
وأمرت السلطات في منطقة بيلغورود الروسية بإجلاء سكان منطقة واقعة على الحدود مع أوكرانيا