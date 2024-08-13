قوات جيش أوكرانيا يقلب موازين الحرب ويعلن السيطرة على 1000 كيلومتر مربع داخل روسيا

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تسيطر على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواتها في حالة هجوم بعد أسبوع تقريباً من توغلها فيها.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك.

في الوقت الحالي نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي روسيا». وهذا أول تعليق لسيرسكي على التوغل المفاجئ للجيش الأوكراني عبر الحدود. وقال زيلينسكي إنه أمر بإعداد «خطة إنسانية» للمنطقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً لمسؤولين كبار، أمس، لبحث الوضع في كورسك، أعلن خلاله أن «المهمة الرئيسية بالطبع هي أن تجبر وزارة الدفاع (القوات الأوكرانية) على التراجع وتطرد العدو من أراضينا»، مضيفاً: «سيتلقى العدو بالتأكيد رداً مناسباً».

وأمرت السلطات في منطقة بيلغورود الروسية بإجلاء سكان منطقة واقعة على الحدود مع أوكرانيا