آخر الاخبار

أوكرانيا تعلن السيطرة والتقدم و تعزز أكبر توغل في أراضي روسيا بغارات مسيرات هجومية قوات جيش أوكرانيا يقلب موازين الحرب ويعلن السيطرة على 1000 كيلومتر مربع داخل روسيا الكشف عن واقعتين بحريتين جديدة قبالة سواحل الحديدة الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القسام والكتائب تكشف التفاصيل انفجار أزمة مفاجئة ..ليبيا تعلن طرد دبلوماسيين مصريين ماسك يعلن عن هجوم ضخم يضرب منصة X صحفي يمني يتحدث عن تطهير حزب المؤتمر من مخلفات الإمامة المناصرة للحوثيين سيد مران يضع مؤتمر صنعاء في سلة المهملات.. أسماء التشكيلة الجديدة لحكومة المليشيات فضيحة حوثية مزلزة تهز صنعاء حفل عرس في مدينة عربية يتحول إلى عزاء .. وقرار أمني ضد العريس

قوات جيش أوكرانيا يقلب موازين الحرب ويعلن السيطرة على 1000 كيلومتر مربع داخل روسيا

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 98

 

 أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تسيطر على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواتها في حالة هجوم بعد أسبوع تقريباً من توغلها فيها.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك.

في الوقت الحالي نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي روسيا». وهذا أول تعليق لسيرسكي على التوغل المفاجئ للجيش الأوكراني عبر الحدود. وقال زيلينسكي إنه أمر بإعداد «خطة إنسانية» للمنطقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً لمسؤولين كبار، أمس، لبحث الوضع في كورسك، أعلن خلاله أن «المهمة الرئيسية بالطبع هي أن تجبر وزارة الدفاع (القوات الأوكرانية) على التراجع وتطرد العدو من أراضينا»، مضيفاً: «سيتلقى العدو بالتأكيد رداً مناسباً».

وأمرت السلطات في منطقة بيلغورود الروسية بإجلاء سكان منطقة واقعة على الحدود مع أوكرانيا

إقراء أيضاً
أوكرانيا تعلن السيطرة والتقدم و تعزز أكبر توغل في أراضي روسيا بغارات مسيرات هجوم
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القسام والكتائب تكشف التفاصيل
انفجار أزمة مفاجئة ..ليبيا تعلن طرد دبلوماسيين مصريين
تصريحات إيرانية واسرائيلية حول طبيعة رد طهران المرتقب.. هل سترد ومتى؟
تفاصيل مذهلة في مشهد لن تراه بالأفلام.. مقاتل من القسام بمواجهة 5 دبابات
نقاط الخلاف الرئيسية حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل و صحيفة عبرية تكشف التف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول