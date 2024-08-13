الكشف عن واقعتين بحريتين جديدة قبالة سواحل الحديدة

الثلاثاء 13 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين "قريبين للغاية" على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وقالت كل من أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرتين إن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، أبلغت الهيئة عن واقعة أخرى على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.