الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القسام والكتائب تكشف التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أمس (الاثنين)، بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بينما قال الجيش إنه «قام بتصفيته» لأنه أطلق النار على إسرائيلي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية «أبلغتها باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داود (18 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية»، شمال الضفة الغربية.
وهذا يعني أن الجيش لا يزال يحتجز جثمان الشاب.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب «أطلق النار على مدني إسرائيلي كان موجوداً في المدينة وأصاب فلسطينيَين آخرَين».
وأضاف أن قواته لاحقته وقامت «بتصفيته» بالقرب من مدينة قلقيلية.
ويتلقى الإسرائيلي المصاب العلاج في المستشفى.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الإسرائيلي كان في ورشة لتصليح السيارات، في حين يُحظر على الإسرائيليين دخول البلدات والمدن الفلسطينية.
وأصدرت حركة «حماس» بياناً نعت فيه طارق داود «قائد (كتائب القسام) في محافظة قلقيلية الذي ارتقى في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الفاشي في بلدة عزون».
وقُتل ما لا يقل عن 618 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لإحصاء أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام فلسطينية رسمية