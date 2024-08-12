حفل عرس في مدينة عربية يتحول إلى عزاء .. وقرار أمني ضد العريس

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في حادثة مؤلمة، تستكمل النيابة العامة بشمال محافظة الجيزة المصرية، التحقيق في واقعة إطلاق شماريخ بحفل زفاف تسببت في مصرع صبي وإصابة آخرين بحروق وجروح قطعية.
وتلقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد بلاغا بمصرع شخص وإصابة آخرين في حفل زفاف بكرادسة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم كرادسة محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.
بسبب إطلاق الشماريخ
وبإجراء التحريات تبين وقوع مشاجرة بين المصابين وآخرين بسبب إطلاق الشماريخ، وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين خلال حفل الزفاف.
وعلي الفور، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة.
تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيقات حيال المتهمين.
وكانت قد صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأمرت النيابة بحجز العريس ومطلقي الشماريخ 24 ساعة على ذمة التحريات.
كانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحروق، وجثة صبي، إثر إصابتهم بشماريخ أطلقها المعازيم في أحد الأفراح.