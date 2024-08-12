نائب وزير التربية ووكيل محافظة مأرب يفتتحان اللقاء التشاوري الاول لدعم التعليم الأستاذ سعيد ثابت يدشن حفل إصدار سلسلة إضاءات في التاريخ السياسي اليمني المعاصر بمعرض اسطنبول الدولي للكتاب مهاجم ريال مدريد يرفض عرضا سعوديا براتب يفوق الخيال لاعب مغربي تألق في اولمبياد باريس يقترب من الإنتقال إلى الدوري الإيطالي إحصائية حديثة بعدد الوفيات والإصابات بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن خلال 10 أيام فقط نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية عدن.. تدشين إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الطيران الأمريكي يستهدف أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر إعلان مدينة ''التربة'' منطقة خالية من السلاح تصريحات إيرانية واسرائيلية حول طبيعة رد طهران المرتقب.. هل سترد ومتى؟
افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، اللقاء التشاوري الاول لدعم التعليم، الذي نظمه مكتب التربية تحت شعار (التعليم مسؤولية الجميع) في اطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وهدف اللقاء، الى تعزيز العلاقة بين مختلف الاطراف لتعزيز الشراكة في دعم قطاع التعليم بالمحافظة والنهوض بواقعه، وسد احتياجاته في ظل التراجع الكبير لتدخلات شركاء العمل الانساني.
واكد الدكتور العباب والدكتور مفتاح في كلمتيهما، أهمية انعقاد هذا اللقاء الذي يعد الاول من نوعه في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد عامة ومأرب خاصة، والحاجة الملحة لتضافر الجهود وتجاوز المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق العملية التعليمية،
وأشارا إلى ان مسؤولية النهوض بواقع التعليم لايقتصر على جهة حكومية لوحدها وانها هي مسؤولية يتحملها الجميع بكافة شرائح المجتمع، باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومسؤولية اخلاقية..لافتين الى ان القطاع التربوي والتعليمي تعرض للتدمير الممنهج من قبل مليشيات الحوثي الارهابية منذ احتلالها العاصمة صنعاء، بهدف تجهيل الاجيال وتسهيل سيطرتها عليهم، وتسليم البلاد الى التخلف والجهل والفقر والمرض..