نائب وزير التربية ووكيل محافظة مأرب يفتتحان اللقاء التشاوري الاول لدعم التعليم

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس /عبدالله العطار

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افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، اللقاء التشاوري الاول لدعم التعليم، الذي نظمه مكتب التربية تحت شعار (التعليم مسؤولية الجميع) في اطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وهدف اللقاء، الى تعزيز العلاقة بين مختلف الاطراف لتعزيز الشراكة في دعم قطاع التعليم بالمحافظة والنهوض بواقعه، وسد احتياجاته في ظل التراجع الكبير لتدخلات شركاء العمل الانساني.

واكد الدكتور العباب والدكتور مفتاح في كلمتيهما، أهمية انعقاد هذا اللقاء الذي يعد الاول من نوعه في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد عامة ومأرب خاصة، والحاجة الملحة لتضافر الجهود وتجاوز المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق العملية التعليمية،

وأشارا إلى ان مسؤولية النهوض بواقع التعليم لايقتصر على جهة حكومية لوحدها وانها هي مسؤولية يتحملها الجميع بكافة شرائح المجتمع، باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومسؤولية اخلاقية..لافتين الى ان القطاع التربوي والتعليمي تعرض للتدمير الممنهج من قبل مليشيات الحوثي الارهابية منذ احتلالها العاصمة صنعاء، بهدف تجهيل الاجيال وتسهيل سيطرتها عليهم، وتسليم البلاد الى التخلف والجهل والفقر والمرض..