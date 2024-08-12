الأستاذ سعيد ثابت يدشن حفل إصدار سلسلة إضاءات في التاريخ السياسي اليمني المعاصر بمعرض اسطنبول الدولي للكتاب

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهد اليوم معرض اسطنبول الدولي للكتاب حفل تدشين سلسلة "إضاءات في التاريخ السياسي اليمني المعاصر" للزميل الكاتب سعيد ثابت سعيد مدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن ، الذي نظمته دار نشر مكتبة الأسرة العربية.

وتتضمن السلسلة الجزء الأول: الطليعة العربية الإسلامية والجزء الثاني: المركز الثقافي الاجتماعي في جنوب اليمن و الجزء الثالث: الإسلاميون في اليمن والدفاع عن الجمهورية.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات معرض اسطنبول الدولي للكتاب / 9 ، جناح مكتبة الأسرة العربية C46 .

ويعد الأستاذ سعيد ثابت موسوعة وطنية معاصرة وصاحب قلم السيال اختطفه العمل التلفزيون في قناة الجزيرة قرابة 14عاما.

الأستاذ/ سعيد ثابت يعود للواجهة مجددا لكن هذه المرة عبر معرض اسطنبول الدولي للكتاب باصدراته الرائعة ( الطليعة العربية الإسلامية و والمركز الثقافي الاجتماعي في جنوب اليمن، والإسلاميون والدفاع عن الجمهورية)

ثلاثية مهمة لا غنى لكل باحث او اعلامي يمني عنها.

سعيد ثابت قامة إعلامية ، عمل مع عدد من الوكالات والصحف العربية كان آخرها مراسلا لوكالة قدس برس ، بعدها اختارته قناة الجزيرة مديرا لمكتبها في اليمن ، وتقلد مهام عمله كمدير لمكتبها في 30 يوليو، 2010.

اضافة الى تقلده حاليا منصب وكيل أول لنقابة الصحفيين اليمنيين.

محطات من مسيرته

ولد سعيد ثابت في مدينة الشيخ عثمان بعدن عام 1965م، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي فيها قبل أن تضطره الظروف إلى الانتقال لمدينة تعز.

حصل ثابت على البكالوريوس في الإعلام من إحدى الجامعات الأردنية عام 90م، ولديه أيضاً دبلوم عالي في الإعلام السياسي.

وقد بدأ العمل الصحفي والإعلامي منذ الثمانينيات، وعقب عودته من الدراسة في الأردن عمل مديراً للإعلام التربوي بمحافظة تعز، وتولى بعد ذلك عدة أعمال أهمها مديراً لمكتب صحيفة المستقلة اللندنية في الفترة ما بين 94 98م، ومديراً لمكتب صحيفة الشاهد الدولي اللندنية في الفترة 98 2000م، بعدها عمل مراسلاً لوكالة "قدس برس" الدولية للأنباء.

أسهم ثابت في تأسيس مجلة "نوافذ" التي كانت تصدر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، وعمل فيها نائباً لرئيس التحرير في الفترة من ( 96 - 2001م).

وفي العام 2004 أنتخب لعضوية مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين وأصبح وكيلاً أول للنقابة، وجدد انتخابه لهذا المنصب في العام 2009م.

وهو باحث مهتم في شئون الحركات السياسية اليمنية، ونشر عدة أبحاث في هذا المجال، وله عدد من الكتب تحت الطبع، أهمها: محاولة لفهم المسألة الحزبية في اليمن، قضايا اجتماعية تحت المجهر، الحركة الإسلامية في اليمن.

وإلى ذلك فهو عضو في المؤتمرين القومي العربي، والقومي الإسلامي، كما هو عضو مؤسس في منتدى التنمية السياسية وعضو مجلس إدارته.