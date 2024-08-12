لاعب مغربي تألق في اولمبياد باريس يقترب من الإنتقال إلى الدوري الإيطالي

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وصل الدولي المغربي أمير ريتشاردسون إلى مقر نادي فيورنتينا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى صفوف النادي الإيطالي.
متوسط الميدان الواعد قدم أداءً لافتاً في الملاعب الفرنسية رفقة ناديي رانس، ولوهافر الذي مثله لموسمٍ على سبيل الإعارة.
وعلى المستوى الدولي شارك أمير رفقة المنتخب المغربي الأولمبي، وساهم في منح بلاده برونزيةْ دورة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ هذا وتشير التقارير إلى أن عقدَه مع فيورنتينا سيمتدُ لخمسة مواسم بقيمةٍ تبلغُ نحو عشرة ملايين يورو