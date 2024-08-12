إحصائية حديثة بعدد الوفيات والإصابات بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن خلال 10 أيام فقط نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية عدن.. تدشين إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الطيران الأمريكي يستهدف أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر إعلان مدينة ''التربة'' منطقة خالية من السلاح تصريحات إيرانية واسرائيلية حول طبيعة رد طهران المرتقب.. هل سترد ومتى؟ أكثر المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار غزيرة وموجات مفاجئة خلال الايام القادمة 7 دول عربية حصدت ميداليات في اولمبياد باريس دولة عربية مفاجأة تكتشف 5 آبار بترولية تساوي 100 مليون برميل تعرف على العشبة السحرية لتنظيف القولون في ثواني
قالت الأمم المتحدة، إن 73 شخصا توفوا وأصيبوا جراء الأمطار والفيضانات التي شهدها اليمن خلال العشرة الأيام الماضية في عدد من المحافظات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير حديث له أن الأمطار والفيضانات في اليمن أدت لوفاة 57 شخصا وإصابة 16 آخرين في عدة محافظات، متوقعا زيادة تلك الأرقام، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 34 ألف أسرة.
وأفاد التقرير أنه ومنذ شهر مارس/آذار، ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة اليمن، مما أدى إلى إتلاف البنية الأساسية وتدمير المنازل والملاجئ، ووقوع وفيات وإصابات.