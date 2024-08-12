إحصائية حديثة بعدد الوفيات والإصابات بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن خلال 10 أيام فقط

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت الأمم المتحدة، إن 73 شخصا توفوا وأصيبوا جراء الأمطار والفيضانات التي شهدها اليمن خلال العشرة الأيام الماضية في عدد من المحافظات.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير حديث له أن الأمطار والفيضانات في اليمن أدت لوفاة 57 شخصا وإصابة 16 آخرين في عدة محافظات، متوقعا زيادة تلك الأرقام، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 34 ألف أسرة.

وأفاد التقرير أنه ومنذ شهر مارس/آذار، ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة اليمن، مما أدى إلى إتلاف البنية الأساسية وتدمير المنازل والملاجئ، ووقوع وفيات وإصابات.