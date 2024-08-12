نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 119

رفض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الاسباني، عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي وذلك وفقا لمصادر شبكة The Athletic .

ولا يرغب ريال مدريد في بيع فينسيوس، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مليار يورو، ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027 بعد توقيعه على تجديد في عام 2022.

وقال الصحفي ماريو كورتيجانا، إن وفدا من صندوق الاستثمار السعودي، تواصل بالفعل مع ممثلي فينيسيوس، من أجل محاولة إقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي، ويصبح سفيرا للسعودية قبل كأس العالم 2034.

ورفض النجم صاحب الـ 24 عاما، العرض المقدم على الارجح من نادي الإتحاد، وشدد على تمسكه بالاستمرار مع ريال مدريد، ورغبته في تحقيق المزيد من الألقاب والفوز بالكرة الذهبية بقميص الميرنغي.

وأفاد الصحفي في صحيفة "ذا أثليتك"، أن الجانب السعودي سيجدد اهتمامه بالتعاقد مع فينيسيوس، مرة أخرى بالرغم من الفشل في المرة الأولى، وعلى صعيد آخر ترفض ريال مدريد، فكرة رحيل اللاعب البرازيلي، الذي ينتهي عقده في 2027.

فينيسيوس جونيور، لديه شرط جزائي في عقده مع ريال مدريد تبلغ قيمته مليار يورو، وهذا رقم سيكون من الصعب كسره، خاصة وأن أكبر مبلغ تم دفعه، من نصيب مواطنه نيمار، عندما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.