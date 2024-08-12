عدن.. تدشين إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دشن نائب وزير الإعلام حسين باسليم، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، إصدار البطاقة الإلكترونية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية.

وخلال التدشين الذي حضره رئيس مجلس مؤسسة ١٤ اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد باشراحيل، إطلع باسليم، من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، على آلية صرف البطاقة الالكترونية وسبل تذليل المعوقات.

وأشاد باسليم، إلى الجهود الحثيثة الناتجة عن تظافر الجهات المعنية بصرف البطاقة الالكترونية لتسهيل حصول الإعلاميين عليها بشكل أسهل.

واكد ضرورة المزيد من الجهود والعمل بوتيرة عالية لحصول كافة المواطنين على البطاقة الشخصية الإلكترونية، وفق وكالة سبأ .