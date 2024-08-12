الطيران الأمريكي يستهدف أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر

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قال الحوثيون، اليوم أن الطيران الأمريكي البريطاني، شن غارة جوية على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت وسائل اعلام تابعة للحوثيين، في خبر عاجل صباح الإثنين، أن ''الطيران الأمريكي البريطاني الاستطلاعي استهدف بغارة جزيرة كمران".
وسبق أن أعلن الحوثيين تعرض الجزيرة لهجمات مماثلة.
وكمران هي أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية، الخاضعة لسيطرة الجماعة.