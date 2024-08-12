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إعلان مدينة ''التربة'' منطقة خالية من السلاح

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أقر اجتماع أمني في محافظة تعز ، بدء الحملة العسكرية والأمنية من اليوم الإثنين الـ 12 أغسطس 2024، واعتبار مركز المديرية "مدينة التربة" منطقة خالية من السلاح، وتفعيل العمل في غرفة العمليات المشتركة تعز/ لحج.

وأكد الاجتماع على استمرار المهام المشتركة بين الوحدات العسكرية والأمنية في محافظتي تعز ولحج، وذلك في نطاق مديريات ريف تعز ومديريات شمال غرب لحج والتنسيق بخصوصها.

وعقب الاجتماع دشن محافظ تعز نبيل شمسان ومعه قائد محور طور الباحة اللواء الركن أبوبكر الجبولي، عمل اللجنة الأمنية العسكرية والأمنية المشتركة، بزيارة وتفقد عدد من النقاط المشتركة في مداخل مدينة التربة والطرق الرئيسية الموصلة إليها والرابطة مع محافظة لحج.

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