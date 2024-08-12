دولة عربية مفاجأة تكتشف 5 آبار بترولية تساوي 100 مليون برميل

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 123

تعمل الدولة هذه الأيام على تعزيز الاقتصاد القومي وخاصة بعد مرورها بفترات عصيبة إلا أنه الآن جاري العمل على تحسين نسبة الكربوهيدرات الموجودة في مصر، حيث تم اكتشاف حقول تحتوي على 5 آبار غنية تمامًا بالنفط وسوف ينعكس ذلك بشكل كبير على الاقتصاد، حيث يصل إنتاجها إلى أكثر من 100 مليون برميل في العام الواحد، بما يعادل 15 ألف برميل في اليوم الواحد ولذلك تتعاون العديد من الشركات في إنجاز هذا المشروع العظيم ولمعرفة كافة التفاصيل عن هذين الحقلين يمكنكم متابعة المقال التالي..

تشهد جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة تطورات عظيمة، وبناء عليه أعلنت العديد من وسائل الأخبار اكتشاف حقلي في خليج السويس وهما شمال صفا والوصل وأكدت العديد من الدراسات على احتوائها على كميات كبيرة من النفط تصل إلى 100 مليون برميل نفط، وعندما يتم استخراجها سوف يكون الإنتاج اليوم بما يعادل 15 ألف برميل

وهذا الحدث يعتبر من أهم الأحداث التي سوف تنقل الجمهورية في مكانة أخرى، ولهذا تعمل الدولة جاهدة على توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تساعد هذا المشروع العظيم، ولهذا تم تخصيص 226 مليون دولار من أجل إتمام المهمة بنجاح.

آخر تفاصيل مشروع حقلي الوصل وشمال صفا تعاونت العديد من الشركات في مشروع حفر 5 آبار النفط في خليج السويس في الوصل وشمال صفا ومن هذه الشركات شركة بتروجيت وانبي وكذلك خدمات البترول البحرية، وقد يصل عدد البراميل التي تسعى الحكومة المصرية إلى إنتاجها إلى 61 برميل يوميا، ولهذا أعلنت شركة دراغون أويل عن نيتها في إستثمار أكثر من 500 مليون دولار في المشاريع النفطية بمصر