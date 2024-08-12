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تعرف على العشبة السحرية لتنظيف القولون في ثواني

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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عشبة السنا تعمل على تليين البراز بفضل قدرتها على تعزيز امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة مما يضيف كمية كبيرة من السوائل إلى البراز هذه العملية تسهم في تسريع حركة الأمعاء وجعلها أكثر سلاسة مما يساعد في تمرير الفضلات عبر الأمعاء الغليظة بشكل فعال وسلس.

 عشبة السنا واحدة من أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي كملين طبيعي فعال تحتوي هذه العشبة على مركبات الجليكوسيدات التي تلعب دور كبير في تخفيف الإمساك من خلال تحسين حركة الأمعاء.

فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لعشبة السنا:

تخفيف الإمساك:

تساهم مركبات الجليكوسيدات في أوراق عشبة السنا في تحفيز تقلصات الأمعاء، مما يعزز حركة الأمعاء ويساعد في التخلص من الفضلات بسرعة عادة خلال 6 إلى 12 ساعة من تناولها، وتستخدم أيضًا في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتنظيفها من المواد المتكتلة مما يجعلها خيار ممتاز كمطهر طبيعي قبل إجراء تنظير القولون أو الجراحة. علاج عسر الهضم:

تعمل عشبة السنا على تخفيف أعراض عسر الهضم مثل حرقة المعدة والغثيان والتجشؤ المستمر بفضل قدرتها على تقليل تراكم الغازات في المعدة مما يساهم في تقليل الانتفاخ بشكل فعال.

خفض الوزن:

تعتبر عشبة السنا ملين قوي يساعد في التخلص من الأطعمة غير المهضومة في الأمعاء مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسهم في فقدان الوزن بشكل طبيعي

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