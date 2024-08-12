تفاصيل مذهلة في مشهد لن تراه بالأفلام.. مقاتل من القسام بمواجهة 5 دبابات

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كشفت المشاهد التي بثتها كتائب القسام، لتصديها لقوات الاحتلال، في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، عن مواجهة بطولية، بين أحد المقاتلين، في مقابل خمس دبابات وناقلات جنود كانت أمامه مباشرة.
وتظهر اللقطات التي نشرتها الكتائب أمس، خروج أحد المقاتلين، من فتحة نفق، في منطقة مكشوفة تماما، وهو يتوعد بالثأر لرئيس الوزراء المنتخب إسماعيل هنية، والذي اغتاله الاحتلال في طهران قبل أيام.
وفور خروج المقاتل من فتحة النفق، كان بمواجهة خمس من الدبابات وناقلات الجنود من طراز النمر، وجميعها كانت فوهات مدافعها باتجاهه.
ورغم المخاطرة العالية، إلا أنه حدد هدفه بدقة، وأطلق قذيفة الياسين 105 المضادة للدروع، على ناقلة النمر، وأصابها بصورة مباشرة.
ويكشف المقطع، استهداف المقاتل بدقة، منطقة ما يعرف ببرج الناقلة، المزود بمدفعين رشاشين، فضلا عن أجهزة تقنية لرصد أي مقذوف يتجه إلى جسمها، قبل وصوله، وإصابته وحدوث انفجار فيه، وهو ما تسبب في حدوث انفجار آخر من داخل الناقلة ظهر بوضوح في المقطع، وهو ما يعني تحقيق إصابات قاتلة وجروح لمن بداخلها من الجنود.
ويكشف المقطع، خروج المقاتل من فتحة نفق أخرى في المنطقة ذاتها، وقام باستهداف دبابة وأصابها بشكل دقيق، لتحضر طائرة مروحية لاحقا لنقل القتلى والمصابين من جنود الاحتلال، الذين يتكتم الاحتلال عن ما يجري لهم في رفح