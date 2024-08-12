الاحتلال يبلغ واشنطن بمعلومات جديدة عن الرد الإيراني ..تفاصيل

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أبلغ الاحتلال الإسرائيلي، واشنطن، بعدد من المعلومات الاستخباراتية الجديدة، تتعلّق بموعد وطبيعة الرد الإيراني المُرتقب، على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب، إسماعيل هنية، بطهران، خلال الأسبوع الماضي.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين، بأن "هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا، وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقررة في 15 أغسطس". وذكر المصدر نفسه، بأن "الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما في 12 أغسطس، وبعده بساعات تشن إيران هجوما".